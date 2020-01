Mis en examen, l'ex-député Jean Auclair renonce à être candidat à Aubusson

Aubusson, France

C'est la fin d'une longue carrière politique. Élu 4 fois député de la Droite Républicaine pour la circonscription d'Aubusson (de 1993 à 2012) , maire de Cressat depuis 42 ans, Jean Auclair renonce à se présenter aux prochaines élections municipales d'Aubusson

"J'estime qu’étant sous le coup d'une procédure judiciaire, il est déontologiquement indécent de briguer le poste de maire" explique-t-il.

L'ex-homme fort de la Droite en Creuse a été mis en examen le 20 decembre dernier pour des irrégularités supposées dans le commerce de bétail qu'il dirige avec son fils. Cela concernerait principalement des défauts de vaccination sur des veaux expédiés en Espagne.

"L’Administration est très tatillone, ce sont des faits que n'importe quel maquignon fait et peu faire" précise sobrement Jean Auclair qui n'a pas envie pour l'instant de s'étendre sur ce sujet.

Il précise simplement qu'il a gardé de très bonnes relations avec ses clients , et se défendra "jusqu'en cassation si nécéssaire" pour prouver sa bonne foi.

Une femme pour conduire la liste

"Jeannot" comme tout le monde l'appelle en Creuse a donc décidé de faire profil bas, mais sa liste "Tissons ensemble l'avenir d'Aubusson" est maintenue.

L'ex-chef de file ne veut dévoiler aucun nom, mais il assure que c'est une femme qui va conduire cette liste. "Elle a le même profil que Valérie Simonet" lâche-t-il avec un sourire.

Infirmière libérale, maire de Bussière-Nouvelle, conseillère départementale d'opposition quand le Département était à Gauche Valérie Simonet, "parrainée" par Jean Auclair a progressivement pris du galon jusqu’à devenir l'actuelle présidente du Département.

"Je leur laisse ma maison" (ma permanence electorale NDLR) ajoute Jean Auclair "et je dis aux Aubussonais et Aubussonaises, votez pour eux vous le ne regretterez pas."

Cette liste devrait se dévoiler dans les jours prochains.

Jean Auclair "prêt à aller en cassation" pour se défendre © Radio France - Olivier Estran

"C'est normal qu'il s'en aille !"

La fin politique de Jean Auclair ne surprend pas les électeurs croisés dans la rue "C'est normal qu'il s'en aille, c'est bien qu'il se rende compte qu'on ne peut pas être mis en examen et se présenter aux suffrages des citoyens." déclare Claude.

"C'est une bonne nouvelle, il a fait 4 mandats de député.. et quand on voit dans quel état est la Creuse.. " lâche Françoise.

"Je ne comprends pas trop, y'en a bien d'autres qui sont mis en examen, ou qui ont des casseroles comme on dit, mais eux ils sont toujours là." tempère Jeannine.

A 74 ans, Jean Auclair est contraint de prendre un peu de recul

"Tous les matins quand je me lève, je me dis "Mais qu'est ce que tu vas faire aujourd'hui ? je me demande si on a le droit d'interdire à quelqu'un de travailler. Faut que j'en parle à mes avocats " déclare-t-il sans perdre son sourire en coin.