Monéteau : l'Yonne avec Pécresse en meeting au Skenet'Eau ce vendredi

Plus de 150 personnes étaient rassemblées, ce vendredi après-midi à Monéteau, pour un meeting de soutien à Valérie Pécresse. Pour l'occasion, Laurent Wauquiez et Gérard Larcher ont fait le déplacement.

Les soutiens à Valérie Pécresse étaient mobilisés ce vendredi après-midi au Skenet'Eau. Les présidents des deux comités nationaux de soutien à la candidate Les Républicains, Laurent Wauquiez et Gérard Larcher étaient présents pour des discours, accompagnés du député LR Guillaume Larrivé et de la sénatrice UDI Dominique Vérien.

Tous ont affirmé leur conviction que Valérie Pécresse est la personne qu'il faut pour gouverner le pays. Pour Laurent Wauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucun doute sur le fait qu'elle est la seule capable de "remettre la France en ordre". Le président du Sénat, Gérard Larcher, a quant insisté sur l'importance d'organiser la campagne autour des territoires.

Valérie Pécresse a fait face à plusieurs défections dans son camp ces derniers jours, comme celles d'Éric Woerth, de Natacha Bouchard ou encore de Catherine Vautrin mais Gérard Larcher ne s'en alarme pas. "Quand je vois le nombre d'élus que j'ai rencontrés ce matin, la campagne rassemble. Les défections ne sont pas si nombreuses que ça et elles ne nous fragilisent pas", a-t-il affirmé à l'issue du meeting. Pendant son discours, Laurent Wauquiez a quant à lui tenu à leur adresser un message pendant son discours : "Je déteste ceux qui trahissent et mettent un coup de poignard dans le dos. Je suis pour l'unité".

Des élus qui s'affichent confiants concernant la campagne de Valérie Pécresse

Alors qu'à moins de deux mois du premier tour, certains Français ont le sentiment que Valérie Pécresse est absente de ce début de campagne, les élus présents ne s'en alarment pas et préfèrent se réjouir du nombre de personnes venues lui exprimer leur soutien ce vendredi. Pour Dominique Vérien, cette impression que peuvent avoir les gens est due au fait que la candidate LR n'a pas pour habitude d'être dans une communication intempestive. "Elle n'est pas dans le buzz, ce n'est pas son truc, elle est plutôt dans l'action, décrypte-t-elle. Le président de la République n'est toujours pas en campagne et personne ne s'inquiète de s'il saura exister ou non durant cette campagne."

Parmi les personnalités présentes au meeting, on pouvait également compter l'ancien sénateur de l'Yonne Henri de Raincourt, mais également la maire de Sens Marie-Louise Fort, ou encore le maire d'Auxerre Crescent Marault et la maire de Monéteau, Arminda Guiblain