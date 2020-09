Mourenx : la demande d'annulation des élections municipales en passe d'être rejetée

Le maire de Mourenx, Patrice Laurent, était devant le tribunal administratif de Pau ce mardi 15 septembre, six mois après le premier tour des élections municipales, qu'il a remporté de justesse grâce à seulement 17 voix de plus que son adversaire, David Habib. Un écart entre les deux candidats suffisamment faible pour que des doutes émergent, et que le maire réélu soit taxé de fraude par l'opposition. Le candidat battu David Habib, et l'élu d'opposition Lindsey Deary ont déposé un recours pour annuler l'élection.

Ce recours, la rapporteure publique en a demandé le rejet lors de l'audience, et le tribunal administratif devrait très probablement suivre son avis comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaire. Le délibéré sera donné d'ici le 30 septembre.

Des accusations trop peu étayées

Si la demande des opposants à Patrice Laurent est rejetée, c'est parce que les magistrats estiment que le recours repose sur des accusations infondées. Pour prouver la rupture d'égalité entre les candidats durant l'élection, les requérants se sont appuyés sur trois arguments. Tout d'abord, l'abstention induite par le contexte de la crise sanitaire. Selon la défense de David Habib, l'abstention s'élève à un taux trop élevé pour que les résultats soient validés.

Mais l'argument est balayé par la rapporteure : le taux d'abstention s'élève à environ 38%, soit presque le même que celui du scrutin de 2014. La demande d'annulation de l'élection pour cette raison n'a donc pas lieu d'être selon la magistrate.

Ensuite, le candidat battu pointe du doigt des listes d'électeurs frauduleuses. Parmi les inscrits, il y aurait une vingtaine de votants, soutiens de Patrice Laurent, qui n'habiteraient plus à Mourenx. Ils n'auraient donc pas dû être autorisés à voter. Cependant, la rapporteure indique qu'aucune preuve des intentions de vote de ces électeurs n'a été apportée. L'accusation, encore une fois, ne peut pas être retenue.

Enfin, dernier argument avancé contre le maire réélu : il y aurait eu des pressions financières sur des habitants, lors d'une réunion de quartier quelques jours avant le scrutin. Des promesses de subventions en échange de votes. Mais là encore, les preuves qui constituent le dossier sont insuffisantes pour la rapporteure, qui conclut à un recours infondé, qu'il faut donc rejeter.

À ce rejet s'ajoute aussi 1 200 euros de dommages pour préjudice moral à verser à Patrice Laurent.

Demandes rejetées aussi pour Gelos et Monein

Et c'est le même scénario qui se profile pour les communes de Gelos et Monein. Là aussi, les élections municipales sont contestées par les candidats battus. Et là aussi, la rapporteure a demandé le rejet des recours formulés.

Il faudra donc attendre une quinzaine de jours pour voir ces recours définitivement balayés.