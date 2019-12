Municipale 2020 à Nantes : les candidates à la maire débattent sur le FC Nantes

Nantes, France

Pour la première fois les cinq principales candidates à la mairie de Nantes étaient réunies ce mercredi pour un débat. Valérie Oppelt, Laurence Garnier, Julie Laernoes, Margot Medkour et Johanna Rolland se sont exprimées chacune à leur tour. Au menu : le FC Nantes et l'avenir du stade de la Beaujoire. Ce débat était organisé par l'association de supporters À la Nantaise. 80 personnes étaient présentes. La salle Désiré Colombe à Nantes, affichait complet.

Des prix plus abordables à la Beaujoire et l'actionnariat populaire

Elles avaient six minutes pour convaincre et pas une de plus. C'est l'écologiste Julie Laernos qui commence, elle pense avant tout aux porte-monnaie des fans, "il faut des abonnements à 120 euros" contre 165 euros aujourd'hui. Vient ensuite le tour de Valérie Oppelt. La candidate La République en marche met l'accent sur l'actionnariat populaire cher aux amoureux du FC Nantes. c'est faisable "à condition que le club soit vendu". Pour se démarquer Margot Medkour de "Nantes en Commun" propose un musée sur l'histoire du club, il serait financé par l'augmentation des loyers de la Beaujoire.

Rénover le nouveau stade

Avant de parler du prix de location du stade Laurence Garnier relance l'idée d'un référendum : construction d'un nouveau stade ou rénovation de la Beaujoire? La candidate Les Républicains veut plus de concertations, pour "éviter le fiasco du stade Yellow park". Ce projet était porté par la maire de Nantes Johanna Rolland, elle affirme qu'elle a tiré les leçons de cet l'échec. Pour la rénovation du stade de la Beaujoire il faudra dialoguer : À la nantaise estime que ça coûtera 30 millions, le FC Nantes parle plutôt de 100 millions d'euros. Ce n'est pas le même projet avertit Johanna Rolland.