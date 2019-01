Municipale de Prunelli di Fiumorbu : le docteur André Rocchi frôle l'élection au premier tour

Cinq petites voix seulement ont manqué à la liste Inseme per Prunelli conduite par André Rocchi pour remporter cette municipale partielle dès le premier tour. Stéphane Francovich termine deuxième et Esteban Saldana troisième. il y aura un second tour.

Avec 940 voix, soit 49,73 % des suffrages, la liste Inseme per Prunelli du docteur André Rocchi arrive donc largement en tête. Il est évidemment satisfait même s'il regrette que certaines procurations aient été bloquées.

André Rocchi de la liste Inseme per Prunelli Copier

Nous allons continuer, nous battre, nous n'irons pas chercher des voix ou peut-être en acheter comme on fait certains, Stéphane Francovich

Arrivé deuxième Stéphane Francovich qui conduit la liste Prunelli Toujours mieux. Il totalise 536 voix, 28,36 % des suffrages. Il est fier de ce score pour une première élection. "Nous nous ne sommes pas là pour de l'argent, par intérêt, déclare le leader de la liste qui se revendique de l'ancienne majorité municipale. Nous sommes dans un principe d'honnêteté. (...) Nous allons continuer, nous battre, nous n'irons pas chercher des voix ou peut-être en acheter comme on fait certains."

Stéphane Francovich de la liste Prunelli Toujours mieux Copier

Il faut mobiliser les gens pour le second tour et faire le score le plus haut possible pour avoir la plus grande représentation possible au conseil municipal, Esteban Saldana

Enfin le nationaliste Esteban Saldana pour la liste Per Prunelli clôt la marche avec 414 voix, soit 21,90 % des suffrages. "Ce n'est pas si mal, déclare ce dernier, pour une campagne courte et une équipe jeune (...) Il faut mobiliser les gens pour le second tour et faire le score le plus haut possible pour avoir la plus grande représentation possible au conseil municipal".

Esteban Saldan de la liste Per Prunelli Copier

Comme Stéphane Francovich, Esteban Saldana réunira donc aujourd'hui ses co-listiers pour décider de la stratégie à adopter dimanche prochain. A priori, on devrait retrouver les trois mêmes listes.