Municipales 2020 : à Amiens, Jean-Yves Bourgois jette l'éponge

Une liste de moins aux élections municipales de mars 2020 à Amiens. Candidat indépendant et tête de liste "Amiens c'est vous", Jean-Yves Bourgois annonce ce lundi se retirer de la course.

Une décision difficile à prendre

Après plusieurs semaines de campagne, à sillonner Amiens avec un bus à son effigie, Jean-Yves Bourgois jette l'éponge. Une décision qu'il a annoncé ce dimanche aux membres de sa liste déjà constituée et à ses soutiens. C'est un moment "difficile" reconnait l'amiénois de 48 ans qui explique sa décision par un trop-plein de listes à Amiens. Neuf pour le moment déclarées. C'est trop pour Jean-Yves Bourgois qui assure "par esprit d'union" avoir "tendu la main à d'autres candidats". En vain. Aucun accord n'a été trouvé entre lui et Christophe Porquier, Fanny Ruin ou encore Renaud Deschamps regrette le désormais ex prétendant à la mairie d'Amiens pour qui "les calculs personnels priment sur l'intérêt de la ville"

Pas de consigne de vote pour le 15 mars

Jean-Yves Bourgois refuse de donner à ses soutiens des consignes de vote pour le 1er tour des élections municipales à Amiens le 15 mars 2020. "Je leur fais une grande confiance" se borne à répéter l'ancien conseiller municipal d'Amiens.