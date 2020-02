Municipales 2020 : à Arbus, le maire sortant Didier Larrieu à nouveau candidat

Ce vendredi, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a communiqué, en l'état, le nom de tous les candidats, commune par commune, pour le premier tour des municipales le 15 mars prochain.

À Arbus, l'unique liste "Ensemble pour Arbus" sera menée par le maire sortant, Didier Larrieu. L'édile est actuellement sous bracelet électronique. Le 20 juillet dernier, il était impliqué dans un accident de la route ayant causé, lors d'un choc frontal, la mort d'une mère de famille de Monein et de graves blessures à ses deux filles. Il était positif à l'alcool au moment de l'accident. Didier Larrieu a passé quasiment deux mois et demi en prison après avoir été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. En octobre dernier, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.