Municipales 2020 : à Chassignolles, il se présente à 82 ans... un an après avoir pris sa retraite !

Il est né et a grandi ici, à Chassignolles. Aujourd'hui, à 82 ans, Jacques Grazion se présente à l'élection municipale de sa commune. Il court en candidat isolé, comme l'autorise la loi dans les villages de moins de 1000 habitants. En face de lui, la maire sortante, Elisabeth Labesse, se présente à sa propre succession avec une équipe de 14 colisiters.

Un conseil municipal "plus proche des habitants"

Jacques Grazion souhaite briguer un mandat sans étiquette et "plus à l'écoute" des habitants de Chassignolles. S'il est élu, Jacques Grazion souhaite réduire l'équipe à un maire et deux adjoints, au lieu de trois actuellement, par souci d'économies : "ça ferait économiser 6000 euros par an", affirme-t-il. Il souhaite également faire revenir des habitants à Chassignolles : "j'accueillerai tout le monde à bras ouverts !"

En activité professionnelle jusqu'à ses 81 ans

Né en 1938, issu d'une famille paysanne, Jaques Grazion explique avoir travaillé à la ferme de ses parents jusqu'à ses 25 ans. Il a ensuite servi l'armée française et est parti deux ans en Algérie pendant la guerre. Ensuite, il travaille dix ans sur les lignes à haute tension, avant de se faire embaucher comme commercial. "Je vendais des gadgets publicitaires aux commerçants."

Un métier qu'il exerce ensuite à son compte... jusqu'en 2019. "J'ai arrêté à mes 81 ans." Cela ne fait donc qu'un an qu'il est à la retraite, même s'il est toujours actif : "J'ai deux ânes et un cheval, je fais encore plein de choses !" À présent, Jacques Grazion, qui a fêté ses 82 ans cette semaine, désire maintenant consacrer son énergie à sa commune.