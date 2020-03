Municipales 2020 : à Éguzon, l'adjoint Jean-Paul Thibaudeau veut reprendre le flambeau

À Éguzon, la commune aura un nouveau maire cette année, pour la première fois depuis 37 ans. Le maire en place, Jean-Claude Blin, a choisi de ne pas se représenter. À sa place, son adjoint Jean-Paul Thibaudeau conduira la liste "Pour Éguzon, partageons une ambition commune", composée de 15 personnes.

Une équipe rajeunie, pour "assurer la transition"

À 68 ans, Jean-Paul Thibaudeau est un habitué de la politique locale : il a passé 30 ans dans l'équipe municipale. Mais il a tenu à rajeunir sa liste de 15 colistiers afin d'assurer le passage de témoins entre générations. "_La moyenne d'âge est de 51 ans, le plus jeune a 29 ans, on en a plusieurs entre 29 et 32 ans. Et c'était une nécessité, parce qu'il faut assurer la transition avec Jean-Claude Blin, ce qui n'est pas une chose facil_e."

Trois groupes : "un groupe assez jeune, jusqu'à 42 ans, un groupe qui a déjà une expérience professionnelle, parfois déjà dans le conseil municipal, et un groupe plus âgé, dont je fais partie, qui est en quelque sorte le groupe qui a l'expérience municipale et qui doit guider et assurer la transition, de manière à donner aux jeunes tous les éléments. Parce que dans six ans, c'est nous qui serons partis !"

Objectif : poursuivre les actions de l'ancien maire

Jean-Paul Thibaudeau veut conduire un mandat dans la continuité des actions de Jean-Claude Blin. L'ancien maire "avait mis en place une mécanique, avec des partenaires et un réseau" : logement, culture, économie... "On a un certain nombre de projets en cours : des lotissements doivent se construire d'ici 2021-2022, dans le cadre du développement économique, il y a aussi des projets autour du commerce, et il y a un projet photovoltaïque sur 15 hectares." L'idée est donc de reprendre le flambeau du maire sortant pour pérenniser ces dossiers en cours : "c'est pour ça qu'on a constitué une équipe. C'est un engagement qui se poursuit : il faudra être présent lors de la mise en place de ces projets."

Une liste sans étiquette, avec une sensibilité de gauche

Côté couleur politique, même si la liste n'est pas étiquetée, Jean-Paul Thibaudeau dit avoir des idées de gauche, mais se dit "orphelin de la gauche des partis politiques, je ne me reconnais pas dans ce qu'il se passe aujourd'hui". Dans sa liste, il y a également des gens de droite dont il affirme écouter attentivement les idées. "Aujourd'hui, très franchement, les partis politiques ne me semblent pas en phase avec la réalité du monde rural, avec la réalité de la société. Il y a des tensions, des revendications, et je pense que c'est plutôt par l'écoute et la compréhension qu'on parviendra à avancer."

Qui sont les autres candidats en présence ?

À Éguzon, ils sont trois : Jean-Paul Thibaudeau, Nicolas Guillot et Mireille Tilly.