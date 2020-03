Municipales 2020 à Landivisiau : la centrale à gaz en toile de fond

De plus en plus de projets se heurtent en local à des recours en justice, déposés par des riverains ou des associations. L'un des dossiers emblématiques de ces dernières années à la pointe bretonne, c'est la centrale à gaz de Landivisiau. Elle est en toile de fond de cette campagne électorale.

Le projet d'une centrale à gaz en Bretagne est issu du pacte électrique breton, signé il y a bientôt 10 ans (en décembre 2010), pour renforcer le réseau électrique de la région et éviter les coupures de courant.

Mais elle a rencontré une forte opposition à Landivisiau, dans le nord Finistère, ville choisie pour accueillir cette centrale. Des recours en justice sont encore en cours mais les travaux de construction ont quand même débuté.

La maire sortante défend la centrale

Après des années de division à Landivisiau, le chantier a commencé sur un terrain à la sortie de la ville. La maire sortante divers droite Laurence Claisse, qui brigue un nouveau mandat, défend les retombées économiques pour sa ville, et ce dès les travaux en cours.

"Il y a 400 personnes à travailler en continu sur le chantier, avec un pic à 800. C'est très bon pour le commerce, les restaurants, les hôtels et les gîtes. Une fois qu'elle sera construite, il y aura aussi des retombées économiques sur le pays de Landivisiau. Il y aura 40 emplois à terme sur la centrale."

La candidate En Marche pour plus de concertation

Les opposants parlent de seulement 35 emplois sur le site de la centrale. Gaëlle Martineau, investie par la République en Marche, faisait partie des leaders de l'opposition à la centrale. Elle prône plus de concertation avec les habitants. "J'étais engagée dans l'association Non à la centrale, pas pour être opposée à tout, mais parce que l'avis de la population n'a pas été écouté. On veut donc mettre en place des réunions participatives, comme on le fait pendant cette campagne, pour concerter les habitants."

La liste divers gauche veut verdir la ville

Le conseiller municipal d'opposition Samuel Phélippot était aussi contre la centrale à gaz. Aujourd'hui tête de la liste divers gauche, il estime qu'il faut aller de l'avant et il veut une transition écologique. "La centrale va être là, il faut l'acter. Maintenant, il est temps d'être plus vertueux envers notre environnement. Au niveau de Landivisiau, il n'y a pas un seul cm² de panneaux photovoltaïques. La rénovation des bâtiments ne s'est pas faite. Et on n'a aucun mètre de pistes cyclables...".