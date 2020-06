Municipales à Mandeure : le second tour des élections ne passionne pas les habitants

Le second tour des élections municipales doit avoir lieu ce dimanche 28 juin. A Mandeure, dans le Doubs, cinq candidats sont toujours en lice. La campagne a officiellement repris depuis le 15 juin, mais elle intéresse peu les habitants de la ville.

Sur les panneaux où sont habituellement exposées les affiches des candidats, à Mandeure, dans le Doubs, il manque des listes : sur cinq affiches, il n'y en a que trois. Pour le second tour des élections municipales à Mandeure, le 28 juin, il y a pourtant cinq liste encore en lice. Mais les habitants n'ont pas vu les candidats faire campagne au mois de juin.

Monique vit dans la commune depuis 84 ans : "On ne voit personne, habituellement on voit les candidats devant la boulangerie et les commerces, mais en ce moment, rien."

Les affiches des candidats ne sont pas toutes exposées © Radio France - Mado Oblin

Dans sa boîte aux lettre, "seules deux listes ont déposé des tracts". Résultat : la campagne n'attire pas l'attention des Mandubiens, les habitants de la ville. "Il n'y a que la presse qui en parle", confie Alain, retraité.

Il aurait souhaité avoir plus d'échanges avec les candidats : "Il n'y a qu'une tête de liste qui est venu frapper à ma porte il y a quelque mois. C'est dommage, car cela incite à voter pour une personne qui s'occupe des intérêts de la ville. Je regrette que les élus ne soient pas plus allés à la rencontre des Mandubiens."

Le coronavirus préoccupe les esprits

Sur le parking du supermarché de Mandeure, Thibault range rapidement ses courses. Pour le moment, il a d'autres choses en tête que les élections municipales : "Je m'étais intéressé au premier tour des élections, d'autant plus qu'il y a beaucoup de listes à Mandeure, mais là avec l'épidémie, on pense à toutes les difficultés pratiques qui arrivent, comme le retour à l'école ou la reprise de l'activité professionnelle."

Un sentiment partagé par une autre habitante, Coralie : "Avec ce qu'il s'est passé, l'élection aurait dû être organisée plus tard, pour qu'on puisse prendre le temps de réfléchir." D'autant plus que, selon la jeune chauffeur routier, "la situation à Mandeure est confuse, avec cinq listes c'est donc plus difficile à suivre."

Cinq listes au second tour

Il ne reste plus qu'une semaine aux cinq candidats pour relancer leur campagne et convaincre les 3.350 votants de la ville. Lors du premier tour le 15 mars 2020, 53% d'entre eux s'étaient abstenus.

Les candidats au second tour à Mandeure :

Jean-Pierre HOCQUET (maire sortant, liste divers, 33,82% des votes au premier tour)

Patrick ALIN (divers gauche, 27,71 %)

Sandra RAMALHO (divers, 13,96%)

Julien CECCARELLI (divers, 13.33%)

Stéphane PODGORA (divers, 11.15%)

En France, 4.700 communes doivent élire leur maire ce weekend. Dans le Nord Franche-Comté, c'est le cas à Belfort, Bavilliers, Héricourt, Bart et Valentigney. Dans le Doubs, il y a un second tour dans 100 communes.

