Municipales 2020 à Nantes : sur la Loire avec Johanna Rolland

La Loire était un élément-clé de sa campagne électorale en 2014. France Bleu Loire Océan a invité Johanna Rolland, maire de Nantes et candidate aux élections municipales de 2020, à faire le bilan de son mandat sur le fleuve et à faire le point sur ses engagements pour la ville.

Nantes, France

France Bleu Loire Océan vous propose une série de quatre épisodes à bord du Gabara 1715, sur la Loire, en compagnie de Johanna Rolland, maire de Nantes. Avec la candidate aux élections municipales de 2020, nous avons fait le bilan de son mandat et parlé de ses promesses si elle était réélue. Nous avons choisi quatre thématiques : la Loire, la sécurité et les infrastructures. Et une interview un peu décalée pour l'épisode 4.

Episode 1 - Un nouveau pont à Nantes ?

Dans cet épisode, la maire de Nantes Johanna Rolland revient sur l'attachement des Nantais à la Loire. La candidate évoque aussi le développement du transport de marchandises sur la Loire, "si on veut moins de camions sur la route, c'est une manière de répondre à la question". C'est "une question de choix", assure la candidate aux élections municipales de 2020. Par ailleurs, Johanna Rolland estime "qu'un jour, il y aura besoin d'un autre franchissement, mais pas pour du tout voiture".

Episode 2 - La sécurité au coeur de la campagne électorale

Dans cet entretien, Johanna Rolland assure "entendre" l'inquiétude des Nantais, et promet une hausse des effectifs de la police municipale. La maire de Nantes considère aussi que l'Etat ne fait pas sa part et demande des moyens pour la ville. Des moyens pour la police judiciaire notamment. La candidate promet aussi d'augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection, qui s'élèvent à 139 aujourd'hui.

Episode 3 - Quel grand projet pour Nantes ?

Pour Johanna Rolland, le rayonnement de la ville ne passe pas que par les structures et les bâtiments, même s'il "faut bien sûr des structures". Nouvelle gare, déménagement du MIN (Marché d'intérêt national), nouveau CHU, la maire de Nantes liste les nouvelles infrastructures pour la métropole, mais revient aussi sur le Yello Park, projet immobilier autour d'un nouveau stade à la Beaujoire, qui ne verra pas le jour. Elle dit aussi vouloir faire de la Tour Bretagne un emblème de la transition écologique.

Episode 4 - Rhum arrangé ou Muscadet ?

Réponse dans cette vidéo !