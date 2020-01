Municipales 2020 à Pau : François Bayrou officiellement candidat à un deuxième mandat

Pau, France

François Bayrou est donc candidat à sa succession. La nouvelle – loin d'être un secret – est officielle depuis ce vendredi 31 janvier, le maire élu en 2014 l'a formalisée lors d'une conférence de presse au stade d'eaux vives.

Au moment de sa mise en examen début décembre dans l'affaire des les emplois présumés fictifs des assistants de députés européens du Modem, François Bayrou avait prévenu qu'il ne comptait pas démissionner. Dans le même temps les principaux opposants au maire de Pau craignaient que l'affaire ne vampirise la campagne : "Je ne voudrais pas que ces élections soient préemptées par la vie judiciaire de François Bayrou et du Modem" réagissait Jérôme Marbot, le candidat PS (liste Pau rassemblé), au micro de France Bleu Béarn ; "Je souhaite que quand on parle de Pau, on ne parle pas d'affaires judiciaires, il lui appartient (à François Bayrou, NDLR) d'en tirer les conséquences" jugeait pour sa part Jean-François Blanco, candidat EELV (Pau Arc-en-Ciel).

Pour rappel, ont aussi – pour l'heure – déclaré leurs candidatures : Joseph Damour (Debout la France - liste Pau le renouveau) et Patrice Bartoloméo (liste Pau citoyenne, sociale et écologie). Le Rassemblement National assure qu'ils ont fait de la mairie de Pau une priorité. Leur liste serait déjà prête au deux-tiers. La tête de liste doit être annoncée dans les prochains jours.