Municipales 2020 : ce qu'attendent les habitants de Bressuire

Bressuire, France

Bressuire, dans le nord Deux-Sèvres. Plus de 19.000 habitants et à quelques jours de la fin du dépôt des listes, un seul candidat déclaré pour succéder àJean-Michel Bernier, le maire sortant qui arrête après quatre mandats. Il s'agit d'Emmanuelle Ménard, l'une de ses adjointes, tête de la liste "Bressuire et vous"qui compte un tiers seulement d'élus sortants et donc pas mal de nouveaux visages.

Un collectif voudrait bien proposer une alternative, "Décidons ensemble", mais il n'a pas trouvé encore assez de candidats pour former une liste.

C'est toujours mieux qu'il y ait plusieurs listes et des avis différents

Christian, un habitant aimerait qu'elle aboutisse "pour la démocratie. Pour qu'il y ait une vraie discussion et avoir des projets alternatifs". Même sentiment chez cet autre administré. "C'est toujours mieux qu'il y ait plusieurs listes et des avis différents. Après, s'il n'y a qu'une liste cela retire un peu d'intérêt au débat mais on fera avec".

Une ou deux listes, ça n'a pas vraiment d'importance pour Sylvie. Cette Bressuiraise ne s'intéresse pas à cette élection. Elle regrette qu'une fois élu "le maire s'éloigne de ses administrés. Il devrait y avoir une assemblée une fois par trimestre avec des représentants de chaque quartier pour dire les besoins des gens".

Améliorer les déplacements

Un retraité de la commune attend du prochain maire "qu'il fasse comme le précédent, qu'il continue son programme. L'ancien hôpital va être remplacé par des maisons pour les personnes âgées c'est très bien. Et puis à la gare c'est super ce qu'il font là, une passerelle". Le quartier de la gare est en effet en plein ré-aménagement.

Même si beaucoup disent "vivre bien à Bressuire", cela ne les empêchent pas de faire des propositions sur l'attractivité du centre-ville ou encore les déplacements : "ce serait super qu'il y ait plus de pistes cyclables", "des endroits pour garer son vélo électrique en toute sécurité", "faire une continuité de la voie verte pour traverser la rocade", "améliorer la liaison entre Bocapole et le centre-ville. Je rêve depuis des années, d'un mini tram automatique qui permettrait à des gens qui n'ont pas le permis, les jeunes d'aller au cinéma, au billard...". A voir si cela inspire le(s) candidat(s).