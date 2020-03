Municipales 2020 : ces personnalités politiques qui soutiennent les candidats à Châteauroux

Antoine Léaument, soutenu par deux figures de la France Insoumise

La tête de liste Châteauroux Citoyen a reçu, ce mercredi, le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Dans une vidéo de cinq minutes, le patron de la France Insoumise défend le programme de la liste, en évoquant les quartiers populaires et l'alimentation bio. "Je trouve que cette liste a un intérêt très particulier. Pourquoi ? Par les idées qu'elle développe." Un soutien de poids qui n'a en réalité rien d'étonnant, puisque Antoine Léaument n'est autre que le conseiller numérique de Jean-Luc Mélenchon.

Quelques jours auparavant, le député LFI de la Somme François Ruffin avait lui aussi apporté son soutien à Châteauroux Citoyen dans une courte vidéo.

Antoine Bonneville, soutenu par le ministre de la Culture

Le candidat soutenu par LREM et cinq partis du centre-droit a publié ce mercredi matin sur sa page Facebook une lettre, adressée par Franck Riester. "Tu es le digne représentant des valeurs que nous portons et pour lesquelles nous nous battons. Nous sommes la droite pro-européenne, libérale et humaniste et nous mettrons toujours l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers", écrit le ministre de la Culture, également président du parti Agir_la droite constructive.

Delphine Chambonneau, soutenue par Najat Vallaud-Belkacem

L'ancienne ministre des Droits des femmes, puis de la Jeunesse et des Sports, puis de l'Éducation nationale sous François Hollande s'est rendue à Châteauroux mardi soir, pour témoigner de son soutien à la liste du PS portée par Delphine Chambonneau. "Je soutiens les candidats auxquels je crois, même si je sais bien que la situation n'est pas simple ici, où la droite est présente depuis des années. C'est l'occasion de changer cela, justement", a déclaré Najat Vallaud-Belkacem.

Gil Avérous, soutenu par Xavier Bertrand

L'ancien ministre de la Santé de Jacques Chirac, puis ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy et désormais président de la région des Hauts-de-France devait être présent lundi 9 mars pour une réunion publique de Gil Avérous, le maire sortant de Châteauroux. Mais le coronavirus aura eu raison de sa venue : la réunion a été annulée, "afin de respecter les consignes nationales et malgré l’absence de cas détecté dans notre département", a précisé Gil Avérous.