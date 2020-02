Municipales 2020 : Damien Carême au Pays Basque pour soutenir les listes vertes et abertzale

Le député européen EELV, Damien Carême était en visite ce vendredi au Pays Basque. L'ancien maire de Grande Synthe est venu apporter son soutien aux listes vertes et abertzale de Biarritz et de Bayonne.

Biarritz, France

L'écologiste Damien Carême, ancien maire de Grande Synthe (de 2001 à 2019) devenu député européen au printemps dernier, était de passage au Pays Basque ce vendredi 14 février en soutien aux deux listes vertes et solidaires de Biarritz et Bayonne.

Il n'y a que l'écologie qui peut régler les deux crises : sociale et climatique

"Nous avons mis en place le minimum social garanti à Grande Synthe grâce aux économies réalisées en retravaillant le schéma de l'éclairage public" — Damien Carême

Piétonnisation de la bande littorale à Biarritz

La liste abertzale, écologiste et insoumise "Euskal Herrian vert et solidaire" a présenté une partie de son programme. "Nous proposons un tournant radical au regard de l'urgence de la transition écologique" explique le chef de file, Brice Morin. Il propose par exemple la piétonnisation de toute la bande littorale, depuis l'Hotel du Palais jusqu'au Port vieux. Autre piste avancée : le développement de l'utilisation du vélo en créant plus de pistes cyclables et en mettant des vélos électriques à disposition. Pour financer cette mesure, Brice Morin souhaite que la municipalité récupère la gestion des parkings de la ville.