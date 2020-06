Municipales 2020 dans la Somme : Romuald Helfried est élu maire de Doingt-Flamicourt

Romuald Helfried est élu maire de la commune de Doingt-Flamicourt, dans l'est du département de la Somme. Il obtient 50,35% des voix lors du second tour des élections municipales qui se tenait ce dimanche.

A Doingt-Flamicourt, 1.400 habitants dans l'est de la Somme près de Péronne, c'est Romuald Helfried qui est élu maire à l'issue du second tour des élections municipales qui se tenait ce dimanche. Il obtient 50,35 % des voix et devance ses deux rivaux, Francis Lelieur (37,87%), maire sortant et Thomas Guyot, tête de liste "Doingt-Flamicourt, notre village, vous et nous" (11,62%).