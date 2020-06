Municipales 2020 dans la Somme : Yves Ducroc est élu maire de Fouilloy

A Fouilloy, commune située à l'est d'Amiens dans la Somme, c'est Yves Ducroc qui est élu maire à l'issu du second tour des élections municipales qui avait lieu ce dimanche. Il obtient 44,13% des voix.

Yves Ducroc est élu maire de Fouilloy, 1.850 habitants près de Corbie, à l'est d'Amiens. Il obtient 44,13% des voix lors du second tour des élections municipales disputé ce dimanche. Il devance Stéphane Smerda, tête de liste "Pour vous et avec vous" qui obtient 36,46% des voix et Dominique Grimal, issu de la majorité sortante, tête de liste "Continuons ensemble pour Fouilloy". Lui est troisième avec 19,41% des suffrages.

Le maire sortant, Bernard Brochot avait décidé de ne pas se représenter.