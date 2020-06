Municipales 2020 dans la Somme : Catherine Quignon est élue maire de Montdidier

C'est Catherine Quignon qui s'impose dans le second tour des élections municipales à Montdidier, dans le sud de la Somme.

Le nouveau maire de Montdidier, 6.200 habitants dans le sud de la Somme s'appelle Catherine Quignon. Lors du second tour des élections municipales qui avait lieu ce dimanche, Catherine Quignon maire de 2001 à 2014 et battue il y a six ans, tête de liste "Un nouveau souffle souffle pour Montdidier".

Elle devance Tony Lheureux, élu de la majorité sortante, tête de liste "Imaginons et construisons Montdidier de demain" etJean-Michel Serres, tête de liste "Montdidier au coeur"