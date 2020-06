Municipales 2020 dans la Somme : Gautier Maes est élu maire à Péronne

Péronne, France

Après un second tour très serré, c'est Gautier Maes qui est élu maire de Péronne dans l'est de la Somme. Il devance de peu deux anciennes maires, Valérie Kumm et Thérèse Dheygers.