Municipales 2020 dans la Somme : Eric Lefebvre est le nouveau maire de Hombleux

Eric Lefebvre est élu maire de la commune de Hombleux, située dans l'est de la Somme, près de Ham. Il obtient 47% des voix et succède à Christian Avy qui avait décidé de ne pas se représenter.

Illustration - Trois listes s'étaient maintenues pour le second tour des municipales à Hombleux

Le nouveau maire de Hombleux, un peu plus d'un millier d'habitants dans l'est de la Somme s'appelle Eric Lefebvre Il a obtenu 47% des voix lors du second tour des élections municipales qui se tenait ce dimanche.

Il succède ainsi à Christian Avy, maire sortant qui avait décidé de ne pas se représenter. Eric Lefebvre devance Fabrice Frison, conseiller sortant, tête de liste "Pour l'avenir de tous" etBenoît Dupré, tête de liste "Union pour la commune nouvelle d'Hombleux".