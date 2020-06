Municipales 2020 dans la Somme : Pascal Ourdouillé est le nouveau maire de Longueau dans la métropole d'Amiens

C'est Pascal Ourdouillé qui succède à Colette Finet à la mairie de Longueau dans la métropole d'Amiens et qui tourne la page communiste. Il est élu après avoir obtenu 52,18% des voix lors du second tour des élections municipales qui s'est tenu ce dimanche.

Nathalie Marchand (PCF), tête de liste "Innover, réunir, rassembler la gauche" obtient 38,91%. Fabrice Devaux, tête de liste "Pour une ville plus belle et plus juste" arrive troisième avec8,91%.