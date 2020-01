Municipales 2020 : derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Il vous reste jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune, et voter aux élections municipales des 15 et 22 mars. Depuis l'année dernière, le répertoire électoral unique permet de vous inscrire et de vérifier votre situation en ligne. Mode d'emploi.