Municipales 2020 : Qui pour succéder à Pierre Boulanger à Moreuil ?

Maire sortant et tête de liste "Expérience et renouveau", Dominique Lamotte a été élu en juin dernier après le décès de l'emblématique maire de Moreuil : Pierre Boulanger qui avait passé 27 ans à la tête de cette commune de 4000 habitants. Et c'est dans une volonté de continuité que Dominique Lamotte imagine le mandat à venir. L'élu qui mise aussi sur le renouveau avec deux membres de l'équipe parmi ses co-listiers.

De meilleurs repas à la cantine

C'est le cheval de bataille de Dominique Lamotte : améliorer les repas proposés aux 300 élèves, demi-pensionnaires de Moreuil. Le maire sortant veut des plats cuisinés sur place et élaborés avec les produits du potager entretenu par les enfants des écoles. Une initiation au bon goût, l'assurance de repas équilibrés, une sensibilisation aux circuits-courts et un objectif de réduire le gaspillage alimentaire espère aussi le candidat.

Plus de caméras de vidéo-protection

Pour lutter contre une recrudescence des incivilités et de la petite délinquance, Dominique Lamotte veut installer de nouvelles caméras de vidéo-protection. Il y en a trois aujourd'hui. Le maire sortant veut recruter un nouvel ASVP ( agent de surveillance sur la voie publique) supplémentaire pour laisser à l'unique policier municipal de Moreuil le temps de faire de la prévention et de la répression si nécessaire.

La communication : cheval de bataille de l'opposant, Johan Logeart

A 40 ans, Johan Logeart est entré "par la petite porte" à la mairie de Moreuil il y a 12 ans. Ce conseiller municipal délégué à l'environnement et tête de liste "Toujours Unis pour Moreuil" veut aujourd'hui prendre les rênes de la ville et revoir la communication.

Création d'une nouvelle application

Johan Logeart veut créer une nouvelle application, un site internet et augmenter la fréquence des journaux municipaux. Communiquer avec les administrés et pour lui "primordial". Pour "gagner en réactivité" et assurer "plus de transparence" aussi.

Un réseau de chaleur envisagé pour Moreuil

Parmi les différentes mesures environnementales : un gros chantier figure au programme de ce conseiller municipal. Remplacer les chaudières en fin de vie par un réseau de chaleur. Tous les bâtiments publics de la ville pourraient y être reliés ce qui permettrait de faire baisser à terme et de "manière considérable" les factures de gaz ou d'électricité.

Améliorer le pouvoir d'achat des habitants

Johan Logeart veut aussi aider les habitants de Moreuil à améliorer leur pouvoir d'achat. La tête de liste "Toujours Unis pour Moreuil" veut pour cela proposer des achats groupés pour faire baisser les prix. Cela pourrait s'appliquer aux granulés pour le chauffage, à l'outillage ou tout simplement aux sapins de Noël.

Sur le même principe, une mutuelle de santé pourrait aussi être proposée aux étudiants ou aux personnes âgées.

Les interviews de deux des trois candidats, Dominique Lamotte et Johan Logeart sont à réécouter ici.

Un troisième candidat, Bruno Ehrhardt tête de liste " La coopérative écologique et sociale de Moreuil brigue également la mairie de Moreuil.