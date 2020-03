Municipales 2020 en Béarn : à Monpezat, les femmes sont largement majoritaires

Dans les Pyrénées-Atlantiques, parmi les candidats au premier tour ce dimanche 15 mars, 57% sont des hommes et 43% de femmes. Malgré la parité imposée par la loi aux communes de plus de 1.000 habitants, on est encore loin de l'équilibre statistique parce que dans les petits villages les candidats sont encore très souvent des hommes. Et puis il y a l'exception qui confirme la règle. Le village de Monpezat, au nord du Béarn, tout près des Hautes-Pyrénées. 84 habitants. Une seule liste, et dans cette liste cinq femmes pour deux hommes seulement.

Annick Carpentier Champroux est la maire de Monpezat. Elle termine son troisième mandat. Elle a 62 ans. Déjà son conseil sortant est majoritairement féminin (4 femmes et 3 hommes), mais cette année, l'écart entre les deux sexes se creuse, ce qui fait du conseil municipal de Monpezat le plus féminin du Béarn. Ce n'est pourtant pas un objectif affiché. Dans la profession de foi distribuée aux 84 habitants, il n'en est jamais question. Mais cela reste une fierté pour Annick.

Pendant ce temps, ailleurs

Monpezat est bien l'arbre qui cache la forêt dans les petites communes du Béarn. En-dessous de 1.000 habitants, les conseils municipaux sont composés de 15, 11 ou 7 élus, trois nombres impairs. Dans l'immense majorité des cas, au profit des hommes. À Gayon par exemple, pas une seule femme ne figure sur la liste du maire Pierre Peilhet qui explique que tous les colistiers sont sortants et qu'il ne se voyait pas en chasser un pour une. D'autres évoquent aussi le manque de vocations politiques chez les femmes dans leurs villages. Ils cherchent mais ne trouvent pas ou peu. Mais le constat reste est là, parfois très marqué quand même. À Issor, 10 des 11 conseillers seront des hommes, à Làa-Mondrans, Lasclaveries, Momy, Pontiacq-Viellepinte ou Susmiou, 9 sur 11 et 6 hommes pour 7 sièges à Mouhous, Mont-Disse et Lucarré.