Municipales 2020 en Côte-d'Or : la ville d'Auxonne va changer de maire

Auxonne, France

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain et dans la ville d'Auxonne, située entre Dijon et Dole, au moins trois listes devraient se disputer les suffrages pour trouver un successeur au maire sortant, Raoul Langlois. Ce dernier a déjà fait savoir qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Le premier magistrat se montre pourtant globalement satisfait du travail accompli durant ce dernier mandat.

Jacques COMBEPINE, le 1er adjoint et Raoul Langlois, le maire sortant ne se représentent pas © Radio France - Christophe Tourné

"Les Auxonnais m'ont élu pour que j'applique mon programme et nous l'avons appliqué !" - Raoul Langlois

Raoul Langlois aura passé 37 ans à la mairie d'Auxonne : deux mandats dans l'opposition, deux mandats en tant que 1er adjoint et deux mandats en tant que maire. L'heure de la retraite a sonné et c'est globalement satisfait de son action qu'il s'apprête à céder les rênes de l'hôtel de ville. Ce mandat se termine avec un budget de seize millions d'euros (dix millions en fonctionnement et six millions en investissements) et une ville qui s'apprête à changer de visage.

La rue principale d'Auxonne © Radio France - Christophe Tourné

Qu'en pensent les Auxonnais ?

Dans les rues d'Auxonne, pas de critiques ouvertement dirigées contre le maire mais surtout beaucoup de doléances par rapport à l'état des trottoirs et du centre ville où les travaux promis ont beaucoup tardé. On s'inquiète aussi de l'avenir des commerces car, comme beaucoup de petites villes, les magasins ferment les uns après les autres. Les villes voisines de Dijon et Dole attirent sans doute une part de la clientèle mais il y a aussi la concurrence d'internet.

La rue principale d'Auxonne © Radio France - Christophe Tourné

Le maire Raoul Langlois explique que "les travaux de revitalisation commencent". Les bâtiments du CCAS ont été démolis. Les premiers travaux de voirie ont été engagés et vont reprendre d'ici la mi janvier. Ils avaient été stoppés pour permettre un accès plus faciles aux commerces pendant les fêtes de fin d'année.

Il reconnaît qu'il s'en va avec toujours une part d'insatisfaction, _"ne serait-ce que par la durée pour monter les dossiers". _Néanmoins, le maire sortant se félicite d'avoir réussi à gérer le problème des départs de médecins. Aujourd'hui, il y en a trois nouveaux qui se sont installés et une quatrième qui arrive ce mois de janvier. Quant à la revitalisation, c'est parti et "personne ne la remet en cause" constate Raoul Langlois.

Un cinéma 100% communal

L'une des particularités d'Auxonne est d'avoir son cinéma communal. Il est en déficit (coût salarial) mais il permet de maintenir une offre culturelle aux habitants. Le bâtiment fait actuellement l'objet de travaux.

Le cinéma d'Auxonne géré par la commune © Radio France - Christophe Tourné

Et maintenant ?

Trois candidats briguent le siège de maire aux prochaines élections.

Fabrice Vauchey conduira la liste “Auxonne, ville d’avenir”

conduira la liste “Auxonne, ville d’avenir” -Nathalie Roussel, ancienne adjointe démissionnaire est tête de liste d'"Auxonne, cœur de région"

Jacques-François Coiquil, chef de file de la liste "Une dynamique pour Auxonne"

Jacques-François Coiquil précise que sa liste est composée à 90% de personnes de la vie active. Il promet notamment la mise en place d'un conseil citoyen doté de son propre budget, et composé d'Auxonnais volontaires qui pourront faire leurs propres propositions d'investissements dans la ville. Le "fil rouge" du candidat, c'est de créer du lien à Auxonne.

Jacques-François Coiquil © Radio France - Christophe Tourné