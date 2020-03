Municipales 2020 en Creuse : qui succédera à Michel Vergnier à la mairie de Guéret ?

Marie-Francoise Fournier, Thierry Delaitre, Sylvie Bourdier et Eric Corréia sont candidats à la mairie de Guéret

Le fauteuil de Michel Vergnier à la mairie de Guéret suscite bien des convoitises. Quatre candidats sont en lice pour lui succéder, deux femmes et deux hommes, Marie-Françoise Fournier, Sylvie Bourdier, Thierry Delaitre et Eric Corréia.

Marie-Françoise Fournier, tête de liste "Partageons notre avenir, avançons ensemble"

C'est la première fois que Marie-Françoise Fournier se lance dans une bataille politique. Elle est à la tête d'une liste sans étiquette qui veut ramener des métiers de bouche en centre ville, "parce que 60% des personnes qui vivent là, sont des personnes seules, avec des petits paniers". Et pour cela, elle compte sur les grandes surfaces qui pourraient venir ouvrir une annexe de leurs rayons boucherie ou poissonnerie, "au prix de la grande enseigne". La liste a approché des supermarchés guérétois installés en périphérie, et explique Marie-François Fournier, "on a reçu un accueil extrêmement favorable"

Marie-Françoise Fournier, tête de liste "Partageons notre avenir, avançons ensemble" Copier

Thierry Delaitre, tête de liste "Un nouveau souffle pour Guéret"

Cette campagne municipale est aussi une première pour Thierry Delaitre, professeur au lycée Bourdan à Guéret. "Nous voulons mettre en place une vision globale et cohérente du centre ville, explique-t-il. Il faut imaginer autour du jardin public, de la place Bonnyaud, de la place Varillas et de la place du marché, ces quatre points stratégiques, des cheminements doux, des cheminements agréables". Thierry Delaitre veut embellir les rues piétonnes, installer un kiosque à musique sur la place du marché et des halles place Bonnyaud.

Thierry Delaitre, tête de liste "Un nouveau souffle pour Guéret" Copier

Sylvie Bourdier, tête de liste "Guéret en commun"

Sylvie Bourdier conduit la liste de l'union de la gauche sur laquelle on retrouve en 4e position le maire sortant, Michel Vergnier. Elle propose la gratuité des transports en commun, pour faire venir plus de monde en ville "partout où cela a été mis en place la fréquentation des bus a fait un bond", et moins de voiture. Contrairement aux autres candidats, elle ne veut pas de police municipale ni de caméras de vidéo-protection, qui ne permettent de résoudre "que 3% des problèmes". Elle imagine la création "d'une ferme municipale" sur des terrains appartenant à la ville, pour produire des légumes qui seraient servis notamment dans les cantines scolaires.

Sylvie Bourdier, tête de liste "Guéret en commun" Copier

Eric Corréia, tête de liste "Guéret 2020"

Le président du Grand Guéret, Eric Corréia est le premier à s'être lancé dans la bataille des municipales. Il veut "redonner des couleurs à Guéret, réveiller Guéret". Dans son programme, il propose de réorganiser le plan de circulation de la ville, "pour qu'on puisse venir à Guéret en vélo". Il veut aussi "repenser le centre ville, proposer des navette électriques gratuites entre la place Bonnyaud et la place du marché, et attirer en coeur de ville des habitants avec un pouvoir d'achat pour permettre aux commerces de tenir".