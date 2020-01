Municipales 2020 : France Bleu à Cauterets

Tous les matins France Bleu se déplace dans une ville de Béarn et de Bigorre pour vous entendre parler de votre commune et nous dire ce que vous appréciez et aussi ce que vous aimeriez améliorer avant les municipales de mars prochain. Ce vendredi nous étions à Cauterets à la crêperie basque.

Cauterets, France

France Bleu Béarn vient à votre rencontre chaque matin de la semaine dans un bar entre 7 heures et 9 heures pour vous demander votre avis sur votre commune et sur ce que vous attendez de la prochaine équipe municipale à quelques semaines des élections des 15 et 22 mars. Nous avons été accueillis chez Jeanine et Laurent à la crêperie basque.

Jeanine infatigable patronne de la crêperie basque © Radio France - Agnès Andreu

Cauterets c'est à la fois une station thermale et une station de ski qui vit essentiellement du tourisme. On peut encore aujourd’hui admirer les façades monumentales datant du 19ème siècle et de l'âge d'or du thermalisme : les thermes de César,le casino, le grand hôtel d'angleterre...Victor Hugo, Chateaubriand sont venus s'y soigner. Aujourd'hui la ville accueille 6 mille curistes par an.

Cauterets c'est aussi le site du pont d'Espagne de plus en plus fréquenté par les randonneurs et les fondeurs. Et puis il y a les amateurs de ski de descente : plus de 300 milles journées/ski par an au cirque du Lys -c'est stable. Cauterets passe donc d'un millier d'habitants officiel à 20 mille pendant les vacances de février. Mais ce tourisme d'hiver il faut le conforter vu le contexte actuel en travaillant sur l'accueil mais aussi grâce à une liaison avec la station de Luz-Ardiden. Le projet est en bonne voie selon le maire sortant Michel Aubry qui va se représenter en mars. Il devrait avoir une liste de mécontents face à lui.

Céline témoigne de son quotidien à Cauterets © Radio France - Agnès Andreu

Céline travaille aux Thermes de Cauterets : elle apprécie sa commune. Copier

Lundi 3 février nous serons à Bordes au café Le Turbin.