Municipales 2020 : France Bleu Béarn à Garlin

Tous les matins France Bleu se déplace dans une ville de Béarn et de Bigorre pour vous entendre parler de votre commune et nous dire ce que vous appréciez et aussi ce que vous aimeriez améliorer avant les municipales de mars prochain. Ce mercredi nous étions à Garlin au Bar Brasserie Le Théo.

Garlin, France

France Bleu Béarn se déplace chaque matin dans un bar entre 7 heures et 9 heures et vous demande votre avis sur votre commune en Béarn et Bigorre. Dites nous ce que vous aimez, ce que vous aimer moins , ce que vous souhaitez voir changer à quelques semaines des municipales des 15 et 22 mars.

Ce mercredi nous étions accueillis au Théo par Stéphane juste en face de l'hôtel de ville et du cinéma de Garlin.

Garlin situé à 30 kilomètres de Pau près de l'autoroute A65 compte 1400 habitants et est limitrophe des Landes et tout près du Gers. Ses habitants n'hésitent pas à se rendre à Auch ou Tarbes et la population du village se renouvelle assez régulièrement.

Du coup, les garlinois demandent dans leur commune les mêmes services qu'en ville : c'est pourquoi il y a une crèche, un collège, une école de musique, un cinéma, une médiathèque mais aussi une poste et une maison de santé avec une douzaine de professionnels.

céline présidente de l'association des commerçants de Garlin © Radio France - Agnès Andreu

Parmi tous ceux qui ont témoigné de leur quotidien sur France Bleu Béarn il y a Céline présidente de l'association des commerçants , installée avec sa famille à Garlin.

céline commerçante et habitante de Garlin Copier

Jean-Jacques Cerisère le maire termine son deuxième mandat après avoir été quatre fois adjoint ; il sera sur la liste conduite par un membre de son équipe mais pas en tête. En face, la liste d'hervé Saint Cricq conseiller municipal sortant qui avait été battu en 2014.