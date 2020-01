Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Jurançon

Jurançon, France

La ville de Jurançon, située aux portes de Pau, avec ses 7094 habitants, un chiffre qui stagne depuis une dizaine d'années, mais qui fait de la cité du vin AOC une commune importante de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. A sa tête, Michel Bernos, le maire a été élu en 2008, sous l'étiquette Modem. Il brigue une troisième mandat. Face à lui, Janine Dufau-Pouquet, regroupera avec elle, les deux listes de gauche du mandat qui s'achève. A Jurançon, on retrouve trois écoles primaires, deux collèges, un lycée professionnel ainsi qu'une médiathèque. Mais aussi, deux complexes sportifs et un stade d'eaux-vives qui entraîne les champions. Sans oublier, un marché, né il y a douze ans sur la place du Junqué, et attire chaque vendredi matin, de nombreux producteurs et clients. Ce coeur hebdomadaire qui offre de l'attractivité au centre-ville. Tandis, que ses coteaux font pousser un vin AOC incontournable sur 125 hectares et une dizaine de viticulteurs indépendants. A cela s'ajoute du fromage, de l'appellation Ossau-iraty et un développement de l'agriculture bio, qui atteint près de 9% de ses surfaces cultivées. Une commune qui est donc un lieu de transition idéal entre la cité urbaine paloise et l'espace rural du sud de l'agglomération.

Une vie associative intense et un cadre de vie très apprécié

Serge, vice-président du club de rugby Jurançon XV, souligne l'importance de ce club pour la vie associative sportive de la ville. Il salue l'important tissu associatif de la commune. Malgré quelques problèmes de délinquance, pour ce Jurançonnais, il fait bon vivre dans la cité du vin.

Frédérique est installée à Jurançon depuis 8 ans apprécie tous les atouts de la ville : son aspect familiale, sa proximité avec les stations des Pyrénées, l'accès facile aux rocades, ses équipements et infrastructures. Cette jurançonnaise se sent bien dans sa ville d'adoption.