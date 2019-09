Municipales 2020 : François Thibault officialise sa candidature à Villedieu-sur-Indre

Villedieu-sur-Indre, France

A Villedieu-sur-Indre, où le maire sortant Bernard Gonthier ne se représentera pas, la campagne pour les élections municipales sera en partie placée sous le signe du renouvellement politique. A 24 ans, François Thibault, fils de l’ancien maire emblématique de la ville, le socialiste Jean-Paul Thibault décédé à l’automne 2010, a choisi donc de marcher dans les pas « politiques » de son père, mais aussi dans ceux, plus récents, de sa mère, Patricia Darré qui vient d’annoncer qu’elle mènerait également une liste à la Châtre.

Conseiller municipal d’opposition à Villedieu depuis 2014 (élu sur la liste du dissident Robert Vallée) celui qui se présente comme un candidat sans étiquette mais avec une sensiblité de centre-gauche, a d’évidence, une maturité politique et humaine marquée. Etudiant en droit pour devenir avocat, il a décidé de se lancer après une réflexion de plusieurs mois : " J'ai voulu d'abord m'assurer que j'étais capable d'être le porteur d'un projet crédible, qui apporte quelque chose aux habitants et surtout m'assurer d'être capable de fédérer autour de ce projet ". François Thibault précise que sa liste est constituée à environ 90% aujoud'hui et là aussi " les discussions, les concertations se poursuivent."

Sur le projet, la redynamisation du centre ville est une priorité pour François Thibault, l'amélioration du cadre de vie ou encore le devenir du Château à l'abandon. La problématique de la sécurité est aussi un dossier sur lequel le jeune candidat travaille : " La question de la création d'une police municipale est importante à mes yeux, et notamment pour un vrai travail de prévention. "

François Thibault est le deuxième candidat à officialiser sa candidature à Villedieu-sur-Indre après Xavier Elbaz. Le directeur de cabinet du maire de Châteauroux, âgé de 30 ans s’est lancé dans la campagne dès le mois de décembre 2018 et a annoncé qu’il aura rencontré tous les habitants de la commune d’ici au premier tour.

François Thibault, Xavier Elbaz, deux personnalités différentes mais deux parcours marqués très précocement par l’envie de s’engager dans la vie publique et politique. " Ma motivation, c'est l'intérêt général, l'intérêt collectif. Avec cette candidature, je n'essaie pas de monter la première marche d'une carrière politique " précise François Thibault.

Des projets et des ambitions qui ont en tout cas quelque chose de rassurant, de "rafraîchissant" à l’heure où une grande partie de la classe politique, de l’ancien ou du nouveau monde, ne séduit pas, ne séduit plus et où l’on regrette l’absence d’engagement de la jeunesse.

A Villedieu-sur-Indre, la campagne des municipales s’annonce passionnante : " J'espère que ce sera une campagne basée sur les projets, sur le débat d'idées et qu'elle ne sera pas gangrénée par des attaques personnelles, des jeux d'ambitions, d'égo. Cette élection à Villedieu sera atypique, j'espère simplement qu'elle le sera pour de bonnes raisons. "

A l’image du parcours du golf du Val-de-l’Indre situé sur la commune, celui qui mène à la mairie est encore long et jalonné d’obstacles et de difficultés que les uns et les autres vont devoir surmonter.