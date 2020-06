Municipales à Hautmont : le père affronte son fils pour garder son fauteuil de maire

Jusqu'à la fin, la campagne aura été dure entre le père et le fils, car jeudi dernier Stéphane Wilmotte assignait son père devant le tribunal pour l'utilisation qu'il juge électoraliste de la page facebook de la ville. Le candidat assure qu'avant de saisir la justice il a demandé à plusieurs reprises à la direction générale des services d'arrêter, et qu'il a aussi interpellé le préfet pour faire respecter le code électoral en vain. Le tribunal des référés s'est déclaré incompétent, et Stéphane Wilmotte renonce à saisir le tribunal administratif une semaine avant le second tour.

Un peu de répit dans une campagne où les hostilités ont commencé très tôt entre les 2 hommes qui ont déclaré leurs candidatures le même jour. Le père a ouvert le bal avec un premier tract incendiaire où il accuse le fils de "vouloir détruire le père", le qualifie "d'exilé hautmontois " qui veut "profiter de son nom pour mieux vous tromper." ambiance.

Extrait du premier tract de Joel Wilmotte

Joel Wilmotte refuse ensuite une salle assez grande pour organiser une réunion publique à son fils, et pendant le confinement il lui renvoie des centaines de masques, et gel hydroalcoolique récoltés auprès de particuliers et d'entreprises, prétextant qu'ils sont périmés, mais il confond "date de fabrication et de péremption" assure le fils.

Un fils qui a reçu le soutien d'Anthony Laroque 3° homme à l'issue du 1° tour, l'insoumis qui avait récolté plus de 15% des suffrages s'est allié à Stéphane Wilmotte qui avait obtenu 37.4% des voix contre 46.7 pour son père.

Une alliance avec la gauche moquée par les colistiers du père dans un tract, ils craignent avec ce grand écart politique que les intérêts Hautmontois ne soient pas respectés à l'agglomération. L'agglomération où Joel Wilmotte ne siège plus depuis 1 an, ce que lui reproche son fils, car Hautmont est la 2° plus grande ville après Maubeuge.

Dans les rues, les habitants assistent indifférents, amusés ou attristés à ce déchirement familial