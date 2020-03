Municipales à Marseille : "Il y a eu un candidat que personne n'attendait, M. Coronavirus" (Stéphane Ravier)

Déception pour le candidat du Rassemblement national à Marseille : Stéphane Ravier arrive en troisème position avec 19,45% des suffrages, mais il estime que le coronavirus est responsable de l'abstention et que son électorat est celui qui s'est le plus abstenu. Il demande le report du second tour.