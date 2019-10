Municipales 2020 : il y aura de nouveau une liste citoyenne à Montargis

Montargis, France

Lors des dernières municipales, le groupe des citoyens montargois avait décroché 3 sièges au conseil municipal. Dans la logique même de leur démarche, ce ne sont pas les 3 mêmes élus qui ont siégé pendant le mandat. Il y a eu une sorte de roulement. " On a tous touché un peu à la chose" explique Olivier Masson, professeur d'histoire, qui a siégé pendant un peu plus d'un an. " On a été 8 à tourner sur les postes. Ce qui nous donne à tous une petite expérience".

Définir un schéma municipal

C'est justement forts de cette expérience que ces citoyens montargois ont décidé de repartir en campagne. Mais, pour l'instant, ils n'ont pas désigné de chef de file ni défini réellement de programme. Lise Gabrielle, conseillère municipale sortante s'en explique : " Comme en 2014, notre priorité, ce n'est pas de savoir qui sera en tête et fait pour être maire. On cherche d'abord l'adhésion de la population pour un mode de fonctionnement participatif." Depuis le mois de juin dernier, le groupe des citoyens organise ainsi des balades citoyennes dans les quartiers: " On prend le pouls, on voit ce qui va, ce qui ne va pas et on essaie de trouver des volontaires qui voudront participer à notre aventure en étant élus ou sous une autre forme." Le groupe de citoyens appelle cela " un schéma municipal", définir comment ils fonctionneront s'ils obtiennent la majorité en lien toujours par la population.

On a été un petit caillou dans la chaussure du conseil municipal

Côté bilan, le groupe de citoyens montargois estime avoir fait avancer des choses au sein du conseil municipal. " En étant dans l'opposition, ce n'est pas toujours facile. Mais, on a fait bouger quelques lignes notamment en matière d'information et de transparence au sein du Conseil Municipal " explique Lise Gabrielle. " On a parfois été en accord avec la majorité sur des sujets. Nous ne sommes pas là pour râler tout le temps" renchérit Olivier Masson.

De la concurrence en 2020 ?

En 2014, la liste des citoyens montargois était la seule sur son créneau. Ce ne sera peut être pas le cas en 2020. D'ores et déjà, un candidat se présente à Montargis sans étiquette, Manuel Ribeiro. Il met lui aussi en avant une liste citoyenne soutenue quand même par des marcheurs. " On est tous des citoyens" relativise Lise Gabrielle " donc toutes les listes sont citoyennes. Après, nous, on a la volonté clairement affichée de travailler avant et pendant le mandat avec les citoyens." Le groupe des citoyens montargois choisira son chef de file en janvier. D'ici là, il tiendra une première réunion publique le 7 novembre.