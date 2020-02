Municipales 2020 : jeudi soir à Sens, Marie-Louise Fort (LR & UDI) a présenté sa liste et son programme

C'était la seule réunion publique de la maire sortante de Sens. Jeudi soir, à la salle des fêtes de la commune, Marie-Louise Fort (Les Républicains et Union des démocrates et indépendants), briguant un troisième mandat dans la sous-préfecture de l'Yonne, a tenu à présenter les 35 colistiers de sa liste. L'occasion pour l'ancienne député d'évoquer son bilan depuis 2014 et les axes majeurs de son programme pensé pour les six prochaines années.

« Je repars à la tête d'une équipe qui va nous permettre de terminer ce que nous avons commencé pour faire monter en puissance la ville de Sens. On a une équipe renforcée, rénovée et expérimentée avec beaucoup de sortants », a déclaré Marie-Louise Fort.

Continuer les grands travaux

« On peut être content du résultat du mandat précédent puisque Sens s'honore, d’après les estimations de l'Insee, d'être la seule ville du territoire qui soit haute en matière de développement et de population. » Quand on demande à Marie-Louise Fort les enjeux des six prochaines années, la maire sortante pointe l'île d'Yonne. « Nous voulons reconquérir la pointe nord de l'île d'Yonne et aménager de quoi booster le tourisme et l'économie de Sens. »

C'était la seule réunion publique de Marie-Louise Fort dans le cadre des élections municipales 2020 à Sens à laquelle ont assisté près de 500 Sénonais. © Radio France - Lucas Archassal

Marie-Louise Fort souhaite également s'attaquer au quartier de la gare de Sens. « Nous avons été sélectionnées parmi 22 villes par la SNCF. Elle va nous accompagner pour l’aménagement du quartier de la gare. » Dans son discours jeudi soir face aux quelque 500 Sénonais et Sénonaises présents, elle pointait du doigt le retard de ces travaux du fait que beaucoup de terrains du quartier de la gare appartiennent encore à la SNCF.