Municipales 2020 : Saint-Pée-sur-Nivelle victime de son succès

A l'occasion des élections municipales, France Bleu Pays Basque vous propose un tour d'horizon des communes. Première étape à Saint-Pée-sur-Nivelle, entre mer et montagne, qui attire de plus en plus d'habitants : 1 700 nouveaux arrivants en dix ans.

Saint-Pée-sur-Nivelle, France

De la taille d'un village il y a 50 ans, Saint-Pée-sur-Nivelle est devenue une ville de 6 999 habitants selon le dernier recensement de l'INSEE en 2017. Située à 12 km de Saint-Jean-de-Luz et à 20 km de Bayonne, la commune connait une croissance rapide ses dix dernières années. Le nouveau plan local d'urbanisme (PLU) prévoit même de franchir la barre des 8 000 habitants en 2028.

Augmentation de la population : enjeu des élections

La population a augmenté de 31% entre 2007 et 2017, soit 1 700 habitants de plus. Et cela se voit : à Ibarron notamment, sur la route de Saint-Jean-de-Luz, de nouvelles résidences sont sorties de terre en 2014 comprenant au total 147 logements. "Le prix au m² varie entre 2 500€ et 3 000€" selon Frédéric Diana, directeur d'une agence immobilière dans le bourg, "Saint-Pée-sur-Nivelle n'est plus une solution de repli comme il y a encore cinq ans".

Il manque des infrastructures comme des écoles, des crèches - Laura, habitante d'Ibarron

Le nouveau PLU, soumis à enquête publique au printemps, prévoit de limiter les constructions à 75 logements maximum par an, dont 44% de social. Actuellement, la commune accuse un retard avec seulement 7% de logements sociaux.

"Il n'y a pas d'aménagement pour les vélos" — Marie, habitante de St Pée Copier

Agriculture

"Le nombre d'agriculteurs a nettement diminué, divisé par trois en 30 ans" se souvient Jean-Bernard Jorajuria, 64 ans, aujourd'hui à la retraite. Avec sa femme et son fils, ils sont propriétaires de la dernière ferme du quartier d'Ibarron.

Jean-Pascal Jorajuria (au centre) va reprendre la ferme de ses parents © Radio France - Nathalie Bagdassarian

"Ardi bat ezin da atera kanpora auto bat gurutzatu gabe" — Jean-Bernard Jorajuria, Ibarrungo azken laboraria Copier

Débat sur France Bleu Pays Basque

Trois candidats sont en lice à Saint-Pée-sur-Nivelle :

Pierre-Marie Nousbaum, maire sortant

Dominique Idiart, "Ensemble pour St Pée - Elgarrekin Senpererentzat"

Jean-François Bédérède, "Senpere Bai"

Ecoutez le débat en direct ce lundi 3 février entre 8h10 et 8h30.