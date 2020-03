Municipales à Limoges : la ville bien partie pour rester à droite

Emile-Roger Lombertie, le maire sortant LR de Limoges a fait le plein des voix de la Droite et du Centre au soir de ce premier tour des élections. Avec 46,2 % il est bien parti pour décrocher un deuxième mandat consécutif. Mais à gauche avec 21,5 % des voix, son challenger Thierry Miguel compte bien unir cette fois ci les forces de gauche. "J'appelle toutes les forces de gauche à se retrouver entre nous car on a une responsabilité à faire revenir la gauche à Limoges"confiait Thierry Miguel à France Bleu Limousin ce dimanche soir.

La gauche va t-elle parvenir à s'entendre ?

On se souvient qu'à l'automne, d'interminables discussions n'avaient pas permis de faire l'union à gauche. La France insoumise étant partie de son côté et la liste EELV du sien. Mais ce dimanche soir la tête de liste écologiste Bernard Drobenko a été clair : "On est prêt à travailler ensemble mais il faut que les choses soient clairement établies" Mais reste que si l'on additionne toutes les voix de gauche ça reste en dessous du score obtenu par le maire sortant d'autant qu'on ne sait pas où vont se reporter les voix de Monique Boulestin (7,6 %) et de la République en Marche.

Emile-Roger Lombertie droit dans ses bottes

Emile-Roger Lombertie voit dans son score le résultat du travail de son équipe même s'il déplore comme tous les candidats le taux d'abstention qui frôle à Limoges les 63 %. Mais pour le second tour il gardera à priori la même liste. "Un chef ne tripatouille pas pour avoir 1 ou 2 % de plus, il n'abandonne pas ses troupes" tient à préciser Emile Roger Lombertie.

Les résultats du premier tour des municipales à Limoges