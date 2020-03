Municipales 2020 : Nicolas Guillot veut ouvrir un casino à Éguzon !

Nicolas Guillot est candidat à la mairie d'Éguzon dans l'Indre. A 28 ans, il veut faire d'Éguzon une ville attractive et ce, toute l'année. Pour ce faire, le candidat défend d'ambitieux projets.

"Une nouvelle impulsion pour Éguzon" : c'est le slogan de campagne de Nicolas Guillot, jeune candidat à la mairie de la commune. Âgé de 28 ans , Nicolas Guillot n'est pas étranger à la politique : il a participé à la campagne de Gil Avérous, maire LR de Châteauroux, en 2014 et en 2017 à la campagne de François Jolivet, député LREM de l'Indre. En mars 2020, ce sera donc à son tour de se confronter pour la première fois aux urnes.

Un casino à Éguzon ?

C'est LA mesure phare du programme de Nicolas Guillot. Le candidat veut redynamiser Eguzon, et pour ce faire il ne lésine pas sur les moyens. Son idée : ne pas se contenter de faire vivre la commune uniquement l'été avec la base nautique ; mais bel et bien faire vivre Eguzon toute l'année en ouvrant un casino !

Le projet de Nicolas Guillot consiste donc à installer un casino en lieu et place du Centre Régional Jeunesse et Sports. "Mais", prévient le candidat, "c'est un projet sur le long terme, il y a un minimum de 2 ans pour constituer le dossier." L'actuel CRJS va être déplacé dans un autre bâtiment, laissant l'actuel à l'abandon.

Selon le candidat, un casino apporterait une attractivité tout au long de l'année à Éguzon : "On a fait des études qui ont démontré que là où un casino a été implanté, la ville se portait mieux économiquement", défend-il.

Faire venir des entrepreneurs

Dans sa logique de redynamisation du territoire, Nicolas Guillot veut relancer l'économie locale en attirant des entreprises. Là encore, il a une proposition : mettre à disposition le parc immobilier de la mairie aux entrepreneurs. "L'objectif c'est de les faire s'installer à Eguzon, en partenariat avec la CCI de l'Indre, ces derniers seraient installés dans la zone de revitalisation rurale (ZRR), donc ils ne paieraient pas d'impôts pendant 5 ans", explique le candidat.

Faire connaitre Éguzon

En sa qualité de professionnel de la communication, Nicolas Guillot veut faire connaître Eguzon : ses commerces et ses initiatives locales. Pour cela, mettre l'accent sur l'information et la communication. Il envisage donc la création de deux sites internet de la Ville, une lettre mensuelle et un magazine municipal trimestriel.

Deux autres candidats en lice

Face à Nicolas Guillot, le maire sortant Jean-Claude Blin ne se représente pas : son adjoint Jean-Paul Thibaudeau reprend sa suite avec une liste sans étiquette, plutôt de gauche. Autre candidate : Mireille Thilly, actuellement conseillère municipale.