Municipales à Montdidier : Tony Lheureux veut créer un pôle culturel et scolaire

France Bleu Picardie continue de vous faire vivre les élections municipales de mars 2020. A Montdidier, Tony Lheureux adjoint en charge des sports et des associations brigue le fauteuil de maire. Il est tête de liste "Imaginons et construisons Montdidier de demain".

Ne lui dites pas qu'il est le poulain d'Isabelle Carpentier, la maire sortante de Montdidier. A 44 ans, Tony Lheureux, adjoint en charge des sports et des associations est candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain, tête de la liste "Imaginons et construisons Montdidier de demain" sur laquelle figure quatre co-listiers issus de l'actuelle majorité.

Un bilan pas toujours facile à défendre

Si Tony Lheureux estime que beaucoup de choses ont été faites sur ces six dernières années et notamment sur le patrimoine dans le centre-ville, le candidat sans-étiquette à la mairie de Montdidier reconnaît avoir plus de difficultés à assumer les nombreuses amendes pour stationnement et le nouveau plan de circulation envisagé. Des modifications que Tony Lheureux promet de revoir dès les premières semaines de son mandat si il est élu.

Deux grands projets : un pôle scolaire et un autre culturel

Les écoles de Montdidier sont vieillissantes et ne sont plus adaptées, selon Tony Lheureux qui veut créer un pôle scolaire avec notamment une micro-crèche qui pourrait s’installer entre le centre-ville et la cité du Nord. Il s'agit de mener une réflexion sur "les 30-40 prochaines années".

Le candidat veut aussi développer un pôle culturel constitué d'une bibliothèque, une médiathèque et une ludothèque. Des équipements inexistants aujourd'hui sur Montdidier. Quant à la bibliothèque actuellement installée au sein de la mairie, les horaires restreints ne conviennent pas pour Tony Lheureux.

Pour les financements, Tony Lheureux veut s'appuyer sur les différentes subventions proposées par le département, la région ou l'Etat.

Les seniors ne seront pas oubliés

L'intergénérationnel est aussi au cœur des priorités de Tony Lheureux qui entend poursuivre l'action de la maire actuelle et "faire ce qui n'a pas pu l'être lors du mandat" d'Isabelle Carpentier. L'actuel adjoint en charge des sports et des associations veut par exemple construire une petite résidence pour seniors. Un établissement d'une quarantaine de places.

Tony Lheureux veut aussi mener une large réflexion sur l'emploi et l'installation de futures entreprises sur la zone industrielle. L’interview du candidat, tête de liste "Imaginons et construisons Montdidier" est à réécouter ici