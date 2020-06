Municipales 2020 : un taux de participation à midi en baisse pour le 2nd tour en Berry

74.000 berrichons sont attendus aux urnes aujourd'hui pour le second tour des municipales. A midi, le taux de participation est en baisse dans l'Indre : 21.83%. Dans le Cher, 16,26% des électeurs sont allés voter ce matin.

Trois mois et demi après le 1er tour des municipales, on vote pour le second tour ce dimanche. 74.000 berrichons sont attendus dans leur bureau de vote. A midi, la participation reste faible.

Un taux de participation en baisse à midi

Dans l'Indre :

A midi, 21,83% des électeurs indriens sont allés voter. C'est moins qu'au premier tour : le taux de participation à la même heure était de 27.74%.

Lors des dernières municipales en 2014, à midi le taux de participation s'établissait à 21.83% au second tour.

Dans le Cher :

Le second tour des municipales a mobilisé 16,26 % des électeurs du Cher. Le 15 mars dernier, 25,24 % d'entre eux sont allés voter.

Il reste encore quelques heures pour aller voter !

Les berrichons ont encore un peu de temps avant la fermeture des bureaux de vote. En Berry, ces derniers ferment à 18 heures, sauf à Bourges, les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour élire leur maire.