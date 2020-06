Municipales 2020 : Un taux de participation de 41% à 17 heures dans la Somme

Le taux de participation à une heure de la fermeture des bureaux de vote est de 41,13% dans la Somme pour le second tour des élections municipales. A la même heure en 2014, il était de 61,72%.

Le second tour des élections municipales se tient dans 157 communes de la Somme ce dimanche. Plus de trois mois après le premier tour, ce vote, décalé en raison de la crise du coronavirus a beaucoup moins rassemblé qu'il y a six ans.

"Le taux de participation à 17 heures pour le département de la Somme est de 41,13%", indique la Préfecture. A la même heure en 2014, il était de 61,72%. Il était de 56,91% au premier tour le 15 mars 2020.