Municipales 2020 : un taux de participation en baisse à 12h dans nos deux Charentes

Les taux de participation aux élections municipales dans nos deux Charentes à midi sont en baisse, comme à l'échelon national. On pouvait s'y attendre avec le passage de l'épidémie de Covid-19 au stade 3 hier soir.

A midi, 20,5 % des électeurs Charentais-Maritimes et 18,55 % des électeurs Charentais s'étaient déplacés dans leur bureau électoral pour voter. C'est nettement moins qu'il y a 6 ans à la même heure. Le taux est en baisse de plus de 4 points en Charente-Maritime. En Charente la chute est vertigineuse : - 11 points de moins qu'au premier tour de 2014.

Le passage au stade 3 de l'épidémie de Covid 19 hier soir, et l'annonce par le Premier Ministre de la fermeture des bars, cafés et de tous les lieux de vie "qui ne sont pas indispensables à la vie du pays" a sans aucun doute créé un électrochoc dans la population, et explique en grande partie la baisse de participation.

A l'échelon national, le taux de participation est en baisse de 4,8 points (France métropolitaine).