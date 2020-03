Municipales 2020 : une triangulaire à Roquepouy

Gaston Moustey (maire sortant), Aimé Labatut et Anaïs, ils sont trois à briguer le fauteuil de maire à Roquepouy. France Bleu Gascogne vous en dit plus sur ces 3 candidats dans la commune landaise des Brigades du Pire.

C'est une triangulaire qui est proposée aux électeurs de Roquepouy pour les municipales 2020. Cette commune imaginaire des Landes si chère aux Brigades du Pire de France Bleu Gascogne.

Gaston Moustey, le maire sortant

Gaston Moustey, le maire actuel de Roquepouy achève son 6ème mandat et compte bien en effectuer un 7ème. Avant lui son père et son grand-père ont été maires de cette ville. Gaston Moustey peut compter sur l’électorat du 3ème âge car il fait tout pour rendre la vie plus agréable aux personnes âgées. Marie Thérèse Lavillette , présidente du club des « Vieilles rondelles » de Roquepouy, n’hésite pas à lui apporter son soutien. En revanche, l’abbé Adrien Pouillet, curé de la paroisse Notre Dame des Martyrs de la Soif de Roquepouy n’attend rien de l’élu en place qui a refusé des travaux de rénovation de l’église qui en aurait bien besoin : pas de chauffage ni d’électrification des cloches.

Aimé Labatut, l'éternel opposant

L'opposant de toujours du maire sortant, Aimé Labatut, pense pouvoir prendre sa suite. Cet adjoint d'opposition rêve d’être maire depuis longtemps mais Gaston Moustey le rabaisse systématiquement en lui expliquant qu'il n'en a pas les capacités. Lors du dernier vote des municipales, Aimé Labatut est persuadé qu’il y eu de la triche avec plus de bulletins dans l’urne que d’habitants sur la commune. Gaston Moustey a répondu : « on avait peut-être oublié d’enlever des bulletins du dernier vote ».

Anaïs, un vent de fraîcheur sur ce scrutin

C'est clairement la bonne surprise de cette campagne des municipales avec le fort investissement d'Anaïs tête de liste pour "Roquepouy en grand, Roquepouy ensemble !" Des idées, des projets, un programme électoral dense et structuré dont le but est de faire bouger les lignes à Roquepouy et donner une nouvelle dynamique à cette commune landaise.

France Bleu Gascogne a décidé de suivre plus particulièrement cette candidate et vous a fait suivre les moments forts de sa campagne pour la mairie de Roquepouy.

Ce lundi matin France Bleu Gascogne vous donnera les résultats du 1er tour de ces municipales dans cette commune landaise et recevra les candidats présents au second tour pour un débat sans concession.