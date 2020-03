Municipales 2020: Urcuit, le village pavillonaire

Urcuit, 2.420 habitants. Commune en croissance mais qui reste un village. Un village à l'écart de l'axe routier Urt-Bayonne, ceinturé par l'Adour, le chemin de fer et l'autoroute. Un village discret. Mais à la différence des communes du littoral et des villages de l'intérieur, un village qui n'est pas vieillissant.

Un village jeune

Les plus de 60 ans sont moins du quart de la population. Beaucoup d'actifs, des couples, des enfants. Le solde naturel est positif, avec plus de naissance que de décès. Une commune populaire: un tiers des urcuitois sont des employés et des ouvriers. L'augmentation de population s'est accéléré à la fin des années 70, à l'époque où les salines étaient encore exploitées. Ces dernières décennies, la population augmente légèrement mais régulièrement, de 200 tous les 5 ans.

Une vie de village appréciée des habitants rencontrés

Paroles d'urketar, jeunes et moins jeunes Copier

81% de propriétaires

Dans le PLU récemment adopté, il est envisagé de dépasser les 3.000 habitants en 2030. Aujourd'hui, il y a un millier de logements à Urcuit. Presque uniquement des maisons individuelles (85%), avec des urketar pratiquement tous propriétaires à 81%. Et seulement 12 logements HLM. Les constructions en cours, sont encore et toujours des maisons individuelles. Une urbanisation pavillonnaire prévue autour des constructions existantes, entre le bourg historique et le pôle autour de la crèche et du supermarché à 2km de là.

On trouve à Urcuit presque tous les équipements: groupe scolaire rénové, équipements sportifs, commerces de proximité. A l'exception de la piscine, d'une maison de retraite ou encore de la salle culturelle.

A côté de l'urbanisation des coteaux, autour du bourg, Urcuit ce sont aussi d'importants espaces naturels, en partie classés Natura 2000, dans les barthes de l'Adour et autour de son affluent l'Ardanavy. Une île aussi! Et des terrains agricoles. Urcuit, un village toujours mais pratiquement sans agriculteurs. Ils ne sont plus que 5.

Urcuit allie centre bourg historique, espaces naturels et pavillons. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Trois candidats en lice à Urcuit

Les enjeux municipaux à Urcuit avec le débat en direct mardi 3 mars entre les candidats depuis les studios de France Bleu Pays Basque.

Raymond Darricarrère qui mène la liste avec le soutien du maire sortant Barthélémy Bidegeray "Urcuit notre seul la motivation"

Laurent Yanci, conseiller municipal d'opposition de la liste "Partageons notre avenir"

Gilles Sallaberry de la liste "Urcuit 2020 Agir pour et avec vous"