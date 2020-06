Municipales 2020 : vers une nouvelle abstention record à Auxerre ?

Trois mois après le premier tour du scrutin, le 15 mars dernier, 67 communes de l'Yonne sont appelées aux urnes à la fin du mois pour élire au second tour leur nouveau maire. Une élection perturbée par le contexte épidémique, et par un désintérêt latent des Icaunais pour la politique.

Les trois listes du second tour à Auxerre

Le second tour, vous savez quand c'est ? "Pas du tout." "Euh, vers fin juin ?" "Le week-end prochain ?" Lorsque l'on tend le micro France Bleu aux passants dans les rues d'Auxerre, beaucoup hésitent. Il faut dire qu'entre le confinement, puis le déconfinement, et tous les bouleversements que nous connaissons depuis que le Covid a débarqué dans nos vies, les municipales sont quelque peu restées sur le carreau ces derniers temps.

"On essaie d'abord de sauver notre entreprise"

"La date, les candidats : aucune idée ! Pour l'instant, on essaie d'abord de sauver notre peau", témoigne une chef d'entreprise auxerroise. "Il faut sauver notre entreprise, nos salariés... Il faut que l'on règle nos problèmes, bref, on a vraiment d'autres soucis que les municipales." Un jeune homme croisé place des Cordeliers confie lui aussi ignorer que le scrutin se tiendra le 28 juin : "En même temps, le premier tour était il y a trois mois, et entre temps, je pense qu'on a tous eu d'autres préoccupations en tête."

"J'ai encore trop de craintes par rapport au coronavirus"

D'autres se posent aussi la question d'aller voter - question de santé, notamment pour les plus âgés d'entre nous. Marie-Claude, 71 ans : "Je crois que je n'irai pas voter. C'est pas beau, ce n'est pas bien, parce que si on ne vote pas, on a pas le droit de se dire mécontent du résultat à la fin. Mais j'ai encore trop de crainte par rapport à ce coronavirus. J'ai été suffisamment malade dans ma vie pour m'éviter ça."

Les panneaux de la municipalité rappellent tant bien que mal que l'on pourra voter "en toute sécurité", le 28 juin. © Radio France - Lisa Guyenne

"Ça ne m'intéresse pas du tout"

Outre le coronavirus, ces municipales 2020 souffrent aussi d'un désintérêt général pour la politique, bien antérieur à l'épidémie. "Honnêtement ça ne m'intéresse pas du tout, je m'en fiche complètement", lâche un passant. "Moi, ça m'intéresse, mais je ne vote pas car comme beaucoup de monde, je ne m'y retrouve pas entre les candidats proposés", confie un autre. "Je comprends que ça soit important, mais ce n'est pas ma préoccupation majeure", avoue pour sa part Yvette, qui réfléchit malgré tout à voter par procuration.

Combien de votants pour ce second tour ?

Evidemment, on croise également plusieurs Auxerrois très attachés au vote. "J'ai 78 ans, mais j'irai voter", affirme Jean-Yves, "car l'abstention fait le jeu des extrémistes". "C'est un devoir civique", confirme une passante. Pourtant, les votants ont été minoritaires au premier tour : dans l'Yonne, l'abstention a battu des records. A Auxerre, seuls un peu plus de 8 000 personnes sur les 35 000 habitants se sont déplacées pour voter, faisant monter l'abstention à presque 60%. A Sens, elle est montée à près de 65%. Enfin, la "palme" de la non-participation revient à Saint-Florentin avec 76,5% d'abstention.

Pour rappel, trois candidats sont encore en lice à Auxerre pour le second tour :