Municipales : à 81 ans, le maire de Margon dans l'Hérault se représente.

DOSSIER Municipales :Y a-t -il un âge pour être maire ? Actuellement, le doyen des maires de l'Hérault ,c'est Robert Tailhades le maire de Riols, il a 88 ans, il ne se représente pas. Le maire le plus âgé qui brigue un nouveau mandat, c'est celui de Margon, Jacques Libretti, 81ans.

Jacques Libretti, le maire de Margon, près de Pezenas ne cache pas son âge, il a 81 ans, bientôt 82, il est né le 30 octobre 1938 et il se représente. S' il est réélu, il aura 88 ans à la fin de ce nouveau mandat ." je suis en forme, je n'ai jamais fumé, je m'entretiens, je fais du sport."

Si je meurs, on est 15 élus, quelqu'un me remplacera , il n'y a pas de difficulté. Jacques Libretti

Jacques Libretti est élu depuis 1995, il a connu le village de Margon alors qu'il y avait une centaine d'habitants, il en compte plus de 800 aujourd'hui. Sa fierté : avoir sauvé l'école, l'ancienne c'est la mairie , la nouvelle qui a gardé le nom de l'école du Micocoulier compte 4 classes et accueille aujourd’hui 90 élèves. "Je suis allé chercher les subventions avec mon cartable et mon accent de pays," raconte Jacques Libretti avec fierté.

Jacques Libretti passe tous les jours en mairie, tous les habitants peuvent le joindre sur son portable, "_c'est ça être maire"_pour lui. Il n'aime pas les voyages, les seuls déplacements qu'il s'autorise c'est pour aller voir ses filles à Paris et à Lyon " je fais l'aller-retour dans la journée "ajoute-t-il.

Quand j'entends que des maires ne veulent pas se représenter, je me demande: mais qu'est ce qu'ils sont venus faire ? On nous oblige pas à nous présenter. Jacques Libretti

Jacques Gravegeal, le maire de Campagne,300 habitants, dans le lunellois, est aujourd'hui le maire élu depuis le plus longtemps, 8 mandats, sa première élection remonte à 1971, il avait 23 ans. Il reste le plus jeune maire élu dans l' Hérault. Jacques Gravegeal a 73 ans, il se représente même s'il s'est posé la question : " il y a des jours ou j'en ai ras le bol , on est critiqué, il n'a pas fait ci , il n'a pas fait ça, la poubelle qui est mal gérée" et l'élu ajoute :"aujourd'hui je suis assuré, j'ai une assurance civile, ce que je n'avais pas dans mes premiers mandats, aujourd'hui pour quoi que ce soit, on nous traîne devant les tribunaux et puis les insultes sur les réseaux sociaux," mais pourtant Jacques Gravegeal brigue un nouveau mandat " parce qu en fin de compte ma vie "non elue" a été et sera toujours plus courte que ma vie d'élu."

Aujourd’hui en France le plus jeune maire a 24 ans et le doyen 97 ans,Marcel Berthomé se représente dans sa commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle. Lâge moyen des maires est de 62 ans . 500 maires ont plus de 81 ans .

