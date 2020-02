Municipales à Abbeville : Patricia Chagnon veut relancer l'attractivité de la ville

A 56 ans, Patricia Chagnon se présente pour la seconde fois aux élections municipales à Abbeville. Candidate malheureuse en 2014, l'ancienne présidente de l'office du tourisme d'Abbeville porte en 2020 la liste du Rassemblement National "Pour Abbeville".

Remédier au manque d'attractivité d'Abbeville

La candidate du RN fait de l'attractivité d'Abbeville sa priorité. La ville dont le centre est "désertifié" avec selon ses calculs, "44 boutiques fermées" et où les entreprises ne s'installent plus. Elles préfèrent "aller à Flixecourt" assure Patricia Chagnon prête à céder des terrains vacants pour "un euro symbolique" pour obtenir un "effet boule de neige" : des entreprises qui s'installent, ce sont "des emplois créés, des familles qui arrivent et une reprise de la consommation".

La baisse des impôts locaux sera une priorité du mandat

Pour retrouver de l'attractivité, inciter les entreprises, les commerçants et les habitants à "revenir"à Abbeville, Patricia Chagnon promet de baisser les impôts locaux qu'elle juge aujourd'hui beaucoup trop "élevés".

Des caméras de vidéosurveillance en plus pour améliorer la sécurité

"Les gens ne vivent plus, ne sortent plus le soir" assure la tête du liste du Rassemblement National à Abbeville qui se base surtout sur un ressenti et parle d'une hausse des cambriolages, des vols à l'arraché ou des trafics de drogue. Patricia Chagnon projette d'augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance sur Abbeville. Il y en a aujourd'hui 37 et une "dizaine supplémentaire" devrait "tout de suite" être installée.

L'éclairage public sera aussi amélioré.

Patricia Chagnon promet de rationaliser les dépenses

Pour financer ses mesures visant à améliorer l'attractivité de la ville, Patricia Chagnon compte rationaliser les dépenses de la ville. Comment ? En prenant pour modèle la ville voisine du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont dirigée par le RN et qui a selon elle réalisé "600 000 euros d'économies" en renégociant les contrats d'électricité ou de chauffage par exemple.

