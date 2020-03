Municipales à Ailly-sur-Noye : il y aura une triangulaire au second tour

Illustration - Il y aura une triangulaire à Ailly-sur-Noye au second tour des municipales

Lors du premier tour des élections municipales 2020 à Ailly-sur-Noye, la liste de Pierre Durand est majoritaire avec un score de 36,03 %.

On trouve trois autres listes pour participer au second tour. La deuxième place revient à la liste de Marie-Hélène Marcel, qui est créditée de 35,58 % des voix exprimées. La liste de Nicolas Blin parvient à convaincre 28,37 % des votants qui se sont exprimés.

Le taux de participation affiché est de 63,16 % à Ailly-sur-Noye. Ce résultat est plus faible que celui du premier tour des élections municipales 2014 (74,66 %). On dénombre 1,34 % de votes blancs et 0,74 % de votes nuls.Durand