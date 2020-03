Municipales à Albert : Stéphane Demilly annonce sa victoire avec 51%

A Albert, troisième ville de la Somme avec 10 000 habitants c'est Stéphane Demilly de la liste "Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert!" qui remporte le premier tour de l'élection municipale ce dimanche avec 51% des voix.

Le fauteuil pour Claude Cliquet

Stéphane Demilly, 56 ans tête de liste "Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert!" est élu. Le député centriste de la cinquième circonscription restera à l'Assemblée Nationale et cédera sa place à Claude Cliquet déjà maire d'Albert depuis juin 2017 et en troisième position sur la liste.

Les deux autres candidats en lice étaient Eric Coulon, 57 ans de la liste "La parole aux Albertins 2020" et Romain Mareen de la liste "Albert, de toutes nos forces".