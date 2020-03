Municipales à Amiens : Pour Christophe Porquier "l'écologie n'est pas juste un slogan"

C'est la dernière ligne droite ! Avant le premier tour des élections municipales prévu dimanche, France Bleu Picardie interroge les candidats d'Amiens. Ils sont huit en tout pour tenter de remporter la mairie tenue depuis 2014 par Brigitte Fouré (UDI). La centriste, soutenue par La République en Marche brigue un second mandat avec la liste "Amiens ensemble".

Huit candidats à Amiens

Elle aura face à elle son ancien adjoint Renaud Deschamps qui mène la liste "Amiens au cœur". Fany Ruin (Une ambition pour Amiens) a espéré le soutien du parti présidentiel mais ne l'a pas obtenu. La présidente de la chambre de commerce et d'industrie part finalement sans étiquette mais après avoir débauché un membre de la majorité. Pascal Fradcourt, vice président de la métropole en charge du développement économique et de l'emploi est numéro deux de la liste.

La République en Marche mise donc sur le ticket sortant Brigitte Fouré et Alain Gest, qui conservera la présidence de la métropole en cas de victoire. Mais LaRem apparaît aussi sur la bannière de Christophe Porquier. L'écologiste a baptisé sa liste "Amiens en Couleurs" mais la mention "soutenue par Barbara Pompili, députée marcheuse" n'est jamais très loin. D'ailleurs, celle qui est aussi la compagne de Christophe Porquier est en quatrième position sur cette même liste.

Invité de France Bleu Picardie ce matin, Christophe Porquier a d'ailleurs précisé le rôle qu'aurait Barbara Pompili en cas de victoire de la liste "Amiens en couleurs". "Elle restera à l'Assemblée Nationale mais pourra aussi siéger au conseil municipal".

Je suis écologiste depuis trente ans, je n'ai eu qu'un seul engagement dans ma vie c'est l'écologie. Christophe Porquier

Mais l'ancien conseiller régional et premier élu Vert au conseil municipal en 2001 a surtout développé ses propositions pour la mairie d'Amiens et notamment en matière d'environnement. "Je suis écologiste depuis trente ans, je n'ai eu qu'un seul engagement dans ma vie c'est l'écologie et même si aujourd'hui c'st un peu à la mode et que l'on en met dans tous les programmes, pour nous l'écologie doit être au cœur du projet et c'est pour cela que cette liste a ce projet original et fort pour Amiens."

Pour Christophe Porquier "l'écologie ce n'est pas juste un slogan". Et le candidat de tacler par exemple la volonté de certains de ses adversaires de rendre l'accès au bus gratuit. "Je ne crois pas que l'on puisse résoudre les difficultés que l'on a avec d'autres problèmes. La gratuité cela amène sur un mandat une dépense qui va être de l'ordre de 60 millions d'euros. Il faut être sérieux, si on veut investir dans cette ville il faut rénover les écoles, les équipements culturels il faut aussi s'occuper des quartiers périphériques, il faut revoir un réseau de bus."

Christophe Porquier tête de liste "Amiens en couleur" pour les élections municipales Copier

"Tout cela demande des investissements", poursuit Christophe Porquier. "Alors il faut dire la vérité soit dépense 60 millions d'euros pour faire la gratuité, soit on investi pour investi pour essayer d'améliorer les services de notre ville. Et tout ça demande un certain sérieux budgétaire."

Trois listes à gauche, le RN en embuscade

Pour ces élections municipales, la liste "Amiens c'est l'tien" soutenue par le député Insoumis François Ruffin et menée par l'architecte Julien Pradat et l'ex Goodyear Evelyne Becker a ouvert le spectre politique. On y retrouve des écologistes, des socialistes, des frondeurs, certains membres de l'ancienne majorité de gauche de Gilles Demailly, maire d'Amiens de 2008 à 2014.

C'est pour ça que l'Insoumis Cédric Maisse a refusé de faire partie de la coalition. Dimanche, les électeurs Amiénois trouveront aussi un bulletin Lutte Ouvrière dans les bureaux de vote. Bruno Paleni, 58 ans, enseignant, se présente pour la quatrième fois et toujours avec le même mot d'ordre : défendre les travailleurs.

Bruno Paleni, tête de liste "Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs" pour les élections municipales à Amiens Copier

Enfin à l'extrême droite, le Rassemblement National va tenter de faire comme il y a 6 ans et de hisser au second tour son candidat, Pierre-Jean Jouve, étudiant en sciences politique âgé de 22 ans.